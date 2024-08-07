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Giriş Tarihi: 7.8.2024 10:58 Son Güncelleme: 7.8.2024 11:04

Yat üretim fabrikasında yangın

Bursa’da faaliyet gösteren Sirena Marine isimli Yat üretimi yapan Fabrikanın kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangına müdahale çok sayıda ekiple sürüyor.

Remzi YILMAZ
Yat üretim fabrikasında yangın

Bursa-Yalova karayolu Orhangazi ilçesi girişinde yer alan yat fabrikasında kimyasal maddelerin bulunduğu depoda sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk ekibi. Devam eden yangına, Orhangazi, Gemlik ve Bursa'dan gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

İŞÇİLER PAYDOS ETTİ

Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışırken, sabah saatlerinde çalışmak üzere fabrikaya gelen işçilere paydos verildi. İşçiler evlerine gönderildi. Diğer yandan, fabrikanın üst düzey yöneticileri de yangın nedeniyle fabrikaya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da olay yerine geldi.

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Yat üretim fabrikasında yangın
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