Yatağan’da kaza! Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'nın Yatağan ilçesi Gökpınar Mahallesi yolunda Ercan Zengingül idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zengingül'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Zengingül'ün cenazesi gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsisi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.