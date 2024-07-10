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Giriş Tarihi: 10.7.2024 13:56 Son Güncelleme: 10.7.2024 14:24

Yatağan'da kaza! Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Muğla Yatağan’da Ercan Zengingül idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Sürücü Zengingül hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Yatağan’da kaza! Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'nın Yatağan ilçesi Gökpınar Mahallesi yolunda Ercan Zengingül idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zengingül'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Zengingül'ün cenazesi gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsisi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Yatağan'da kaza! Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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