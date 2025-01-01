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Giriş Tarihi: 1.1.2025 16:27 Son Güncelleme: 1.1.2025 16:31

Yatağında hareketsiz bulunan gencin ölüm nedeni araştırılıyor

Kırıkkale’nin Sanayi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Ali Erdurucan yatağında hareketsiz bir şekilde bulundu. Talihsiz gencin annesi tarafından fark edilen durum, acı bir kayıpla sonuçlandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Yatağında hareketsiz bulunan gencin ölüm nedeni araştırılıyor

Olay, öğle saatlerinde 1252. Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. Oğlu Ali Erdurucan'ın hareketsiz yattığını gören anne, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Erdurucan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Genç yaşta hayatını kaybeden Erdurucan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yatağında hareketsiz bulunan gencin ölüm nedeni araştırılıyor
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