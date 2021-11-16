Yatağında ölü bulundu!

Kocaeli Kartepe İlçesi Suadiye Karadere Mahallesi Okçapınar Sokak'ta ikamet eden ve SUMOTAŞ Kooperatifinde şoför olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Fevzi Karakaya'dan, bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evi kontrol etti.

Karakaya'yı yatağında hareketsiz bir şekilde bulan yakınları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapmış oldukları kontrollerde Karakaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında Karakaya'nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilirken, cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burada işlemleri tamamlanan Karakaya'nın cenazesi Suadiye Karadere Camiinden alınarak Kestanelik mezarlığında toprağa verilecek.