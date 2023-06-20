Yatağında ölü bulunmuştu! Milli güreşçi son yolculuğuna uğurlandı

Gölcük İlçesinde oturan eski milli güreşçi Fatih Zorlu(44) vefat etti. Gölcük Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde çalışan, daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olduğu öğrenilen Fatih Zorlu, Pazar günü uykuya daldı. Ancak bir daha uyanmadı. Eşi tarafından uyandırılmak istenen zorlu, hiç bir tepki vermeyinde olay yerine 112 sağlık ekibi çağırıldı.

Yapılan kontrollerde Zorlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Zorlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kalp ve şeker rahatsızlığı bulunan Zorlu'nun geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği düşünülürken, cenazesi Hamidiye Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Hamidiye Mezarlığında toprağa verildi.