Haberler Yaşam Haberleri Yatağında ölü bulunmuştu! Milli güreşçi son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 20.6.2023 18:12 Son Güncelleme: 20.6.2023 18:49

Yatağında ölü bulunmuştu! Milli güreşçi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinin sevilen ve tanınan isimlerinden olan ve önceki gün yatağında ölü olarak bulunan eski milli güreşçi Fatih Zorlu (44) son yolculuğuna uğurlandı.

ABBAS ÇAKAR
Yatağında ölü bulunmuştu! Milli güreşçi son yolculuğuna uğurlandı

Gölcük İlçesinde oturan eski milli güreşçi Fatih Zorlu(44) vefat etti. Gölcük Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde çalışan, daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olduğu öğrenilen Fatih Zorlu, Pazar günü uykuya daldı. Ancak bir daha uyanmadı. Eşi tarafından uyandırılmak istenen zorlu, hiç bir tepki vermeyinde olay yerine 112 sağlık ekibi çağırıldı.

Yapılan kontrollerde Zorlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Zorlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kalp ve şeker rahatsızlığı bulunan Zorlu'nun geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği düşünülürken, cenazesi Hamidiye Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Hamidiye Mezarlığında toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret için zam mesaisi: Başkan Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti
Sonuna kadar okuyun
Yusuf Ziya Odabaş'tan Cumhur İttifakı'na ve işçiye ağır hakaret
MHP Lideri Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir
Akşener’in eski danışmanı Özvarinli ‘İçerideki sırları biliyorum’ diyerek uyardı! Ülkücülere safları terk et çağrısı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan seçmeni kızdıracak çıkış: İstifa çağrılarına kulak tıkadı!
FETÖ’cü Garson ve muhalefetin sessizliği
Son dakika haberleri: A Milli Takım’dan görkemli galibiyet! Nefes kesen maçta Arda ve Umut, Galler'i yıktı...
Bana ‘ekonomi bakanı’ lazım!
CHP’lilere hançer darbesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yatağında ölü bulunmuştu! Milli güreşçi son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA