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Giriş Tarihi: 3.9.2024 10:23 Son Güncelleme: 3.9.2024 10:24

Yatağında uyurken ayaklarında vuruldu

Adana'da yatağında uyuduğu sırada eve giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Budan, bacaklarından yaralandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Yatağında uyurken ayaklarında vuruldu

Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Yatağında uyuyan İbrahim Budan, iddiaya göre açık bahçe kapısından gizlice eve giren kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Budan'ı bacaklarından vuran saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Budan, tedaviye alındı. Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Yatağında uyurken ayaklarında vuruldu
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