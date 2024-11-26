Yatak odasına gizli kamera koyan kocaya yargı tokadı

Kayseri'de yaşayan Melike S. kocasının aşırı kıskanç olduğunu, yatak odasına gizli kamera yerleştirdiğini, istediği yere gitmesine izin vermediğini, kendisine baskı yaptığını belirterek boşanma davası açtı. 100 bin lira maddi ve 100 bin lira manevi tazminat isteyen kadına aile mahkemesi aylık 2 bin lira yoksulluk nafakası, yasal faiziyle birlikte 30 bin lira maddi, 30 bin lira da manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. İtiraz üzerine Kayseri Bölge Adliye 2. Hukuk Dairesi, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin ağır, kadının ise az kusurlu olduğunu kaydetti. Melike S.'ye yasal faiziyle birlikte 100 bin lira maddi, 100 bin lira da manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı. Koca Emrah S. kararı Yargıtay'a taşıdı ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de istinaf mahkemesinin kararını onadı.