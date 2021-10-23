Yataktan kalkamıyordu, yürümeye başladı

İstanbuş Topkapı'da oto camcılığından emekli olan ve 1993 yılında Kocaeli'ne yerleşerek Kartepe İlçesinde oturan 78 yaşındaki Lütfü Makak, yalnız başına sorunsuz bir şekilde yaşamını sürdürürken beyin kanaması geçirdi. Beynine pıhtı atan Lütfü amca her ne kadar yaşam savaşını kazansa da vücudunun sol tarafını kullanamaz hale geldi. Yakınlarda herhangi bir akrabası bulunmayan Makak, evde yatağa bağlı bir şekilde komşularının vermiş olduğu destek sayesinde yaşamını sürdürmeye devam etti. Bu durum oturduğu mahallenin muhtarı tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesine haber verilince, belediyenin ilgili birimleri hemen harekete geçti. Evde yalnız başına nerdeyse bir bardak suyu bile içemez durumda olan Lütfi Makak, almış olduğu destek sayesinde 6 ayda ayağı kalkıp yürümeye başladı.

2 AYDA AYAĞA KALKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, Kocaeli'nde ikamet eden 60 yaş üstü veya engelli olan, dışa bağımlı konularda yardımcı kimsesi bulunmayan, sosyal destek sistemi yetersiz olan vatandaşlar için başlatmış olduğu "Geniş Ailem" projesi kapsamında görevli ekipler hemen kendilerine bildirilen adrese gitti. Ekipler eve gittiklerinde yaşlı adamın kapısının açık olduğunu gördü. Kapıyı çaldıklarında ise yatağından kalkamayan Lütfü amcanın, içeriden 'buyurun girin, girin' sesi duyuldu. Uzun bir süre önce İstanbul'dan Kocaeli'ne gelen ve yalnız yaşayan Lütfi Makak'ın bütün bilgileri alındıktan sonra, önce traşı yapıldı. Sonra elbiseleri yıkanarak evi temizlendi. Ardından her gün sıcak yemeği getirilmeye başlandı. Hastalığı ile ilgili gerekli randevular alınarak fizik tedavi gördü. Yatağından kalkamayan, hatta bir bardak suyu bile yardım almadan içemez halde olan Lütfi Makak, 2 Ay'da ayağı kalktı.

BU BİR PİYANGOYDU BENİM İÇİN

Aldığı destek karşısında mutlu olan Lütfi Makak, hikâyesini anlatıp, verilen destek için kendi isteği ile kamera karşısına geçti. "Doğrusu eve gelince ve benim için yapacaklarını söylediklerinde şaşırdım. Bu bir piyangoydu benim için. Halimi hatırımı sordular. Ne istiyorsam yerine getirdiler. Giderken de numaramız bu, ne zaman istiyorsan ne ihtiyacın olursa telefon et. Biz senin yanında olacağız dediler. Bugüne kadarda verdikleri o sözü hep tuttular."

YATALAKKEN BASTONLA YÜRÜMEYE BAŞLADIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Geniş Ailem ile verdiği destek sayesinde çok mutlu ve rahat olduğunu ifade eden Makak, "Bu yaşta, bu hastalıkla, bu evi ben nasıl temizleyebilirdim. Bunların sayesinde ev tamamen pırıl pırıl oldu. Tertemiz yaşıyorum. Hem karnımı doyuruyorlar, hem de evimi temizliyorlar. Eğer ki bu desteği almamış olsaydım. Medeni bir insanın yapacağı pek çok işi yerine getiremezdim. Bakın üzerine oturduğumuz karyolada benim. Büyükşehir Belediyesi tarafından bana hediye edildi. Randevularımı aldılar. Beni hastaneye götürüp getirdiler. Beni yatalak halimden bastonumla yürüyecek hale getirdiler yataktan kalkamayan insan. Bugün bastonla da olsa yürüyor. Bu kurum, iyi ki var ki bende böyle ayaklandım. Konuşmakta bile zorluk çekiyorum. Bana bu iyiliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Aferim onlara, bir büyük olarak onlara kocaman aferin veriyorum" dedi.

İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabında Lütfü Makak'ın hikâyesini gösteren ve kendisinin anlattığı videoyu sosyal medya hesabında yayınlandı. Sempatik ve samimi ifadeler kullanan Lütfi Amca'yı izleyenler duygulandı. Video kısa sürede büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları videonun altına yorumlar yaparak hem belediyeye hem de projede görev yapanlara hizmetleri için teşekkür etti.