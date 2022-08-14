Yatalak kadının çığlıkları cinayeti ortaya çıkardı





"KADIN BAĞIRMASA DUYULMAYACAKTI"

Yatalak kadının bağırışları sayesinde yaralının bulunduğunu ve ambulansın çağrıldığını söyleyen mahalle sakini Hüseyin Gün, "Bir ablamızla sokaktan giderken bir anda kafamı sağa çevirdim. Sonra demirlerin orada adamı gördüm. Ağzından kanlar akıyordu. İlk başta bayıldı sanmıştım. İçeriden de bağırma sesleri geliyordu. Sonra buraya 1-2 kişi daha geldi. Onlar da sadece kadının bağırışlarına gelmişler. Biz gelmeden 10-15 dakika öncesinde de zaten bağırışlar varmış ve 112'yi aramışlar. Yanımdaki abla da içeriye girdi, içeride kadın yatalak olduğu için onu sakinleştirmeye çalışıyor. Ambulans ekipleri geldiğinde söylediklerine göre, kalbinden bıçaklanmış. Epey ağır yaralı. Ben gördüğümde de bilinci yoktu. Kadın bağırmasa duyulmayacaktı. Kimsenin haberi bile olmayacaktı" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.