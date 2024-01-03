Haberler Yaşam Haberleri Yatılı kuran kursunda çıkan yangın korkuttu
Giriş Tarihi: 3.1.2024 10:48 Son Güncelleme: 3.1.2024 10:50

Yatılı kuran kursunda çıkan yangın korkuttu

İstanbul Sultanbeyli'de Kur'an kursunun bahçesinde bulunan barakada çıkan yangın, kursun çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, binada kalan 25 öğrenciler tahliye edildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yatılı kuran kursunda çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 01.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan Halidiye İlim Yayma Kur'an Kursu'nun bahçesindeki barakada çıktı. Barakada bilinmeyen nedenle başlayan alevler kısa süre sonra yanında bulunan Kur'an kursunun çatısına sıçradı. Yangını fark ederek binayı boşaltan öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kur'an kursunda yatılı olarak 25 öğrencinin kaldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Fatih Altaylı'ya 2 ayrı soruşturma! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Saldırgan gence destek çıkmıştı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu kadar Mossad casusu sizce İstanbul’da ne arıyor?
Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı
Bunlar Türk’ün cesedini seviyor
‘Evde kuralları ben belirlerim’
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Kupa açıklaması
T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harvard rektörü Claudine Gay istifa ettirildi! Siyonist lobiden ABD'deki üniversitelere şantaj ve tehdit...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yatılı kuran kursunda çıkan yangın korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA