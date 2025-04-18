Yatırım vaadine kanıp 700 bin TL dolandırıldı: İki şüpheliye on yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İstanbul Güngören'de ikamet eden Kadir Y., internet üzerinden yatırım yapmak amacıyla rastladığı bir borsa uygulamasını indirdi. Uygulamayı inceleyen Kadir Y., kendisini uygulama yöneticisi olarak tanıtan şahıslar ile iletişime geçerek bir görüntülü konuşma programı üzerinden iletişime geçti. Kadir Y., yaklaşık 700 bin TL parasını uygulama üzerinden tanıştığı Zaira N., isimli şahsa gönderdi. Kadir Y., yaptığı yatırım ile para kazandığını görünce çekim yapmak istedi. Parayı çekemediğini fark edince ise dolandırıldığını anlayarak savcılığı suç duyurusunda bulundu.

PARA FARKLI ŞÜPHELİLERE DEVREDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Hesabına para aktarılan Zaira N.'nin hesabından paranın farklı hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Kadir Y.'nin aynı anda birçok kişiye ulaşma imkanı sunan ve bilişim sistemi olarak kabul edilen internet sitesi üzerinden şüpheliler Orhan Ö. ve Mehmet A.'ya ulaşarak Skype isimli uygulama üzerinden kurulan iletişim ile şüpheliler Orhan Ö. ve Mehmet A.'nın hile unsur oluşturarak Kadir Y.'nin iradesini fesada uğrattığı ve menfaat temin edildiğinden şüphelilerin üzerine atılı 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunu işledikleri tespit edildi.

ON YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dolandırıcılığa ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede şüpheliler Orhan Ö. ve Mehmet A.'nın 'banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan on yıla kadar hapislerini talep etti. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.