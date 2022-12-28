Yatırım vaadiyle 56 milyon lira dolandırdılar

Operasyonu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İddialara ve Siber Polisleri'nin tespitlerine göre; kendisini "Alex Quin" isminde bir Amerikan vatandaşı olarak tanıtan bir kişi; sosyal medya platformları üzerinden iletişim kurduğu Amerikan vatandaşı L.E.'yi yatırım yapması konusunda yönlendirdi. L.E.'ye faiziyle para kazanabileceğini söyleyen dolandırıcı, L.E.'yi 56 milyon lira dolandırdı. Parasını geri alamayan L.E. şikayetçi olunca inceleme başlatıldı. Dolandırıcının, dört kişilik bir çetenin üyesi olduğu belirlendi. Operasyonla 1'i Nijerya uyruklu dört çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.