Yatırım yapmak istedi, dolandırıldı

İstanbul'da yaşayan Kework H. (65), yatırım yapmak isterken sosyal medyada gördüğü bir paylaşımın kurbanı oldu. Yüksek kazanç vaadine kanan Kework H., dolandırıcıların yönlendirmesiyle farklı hesaplara toplam 1 milyon 200 bin dolar (yaklaşık 44 milyon TL) gönderdi. Ancak parasını geri alamayınca dolandırıldığını anlayan Kework H.'nin şikâyeti üzerine Murat Ö. (52), Cihan K. (41) ve Ayhan Y. (44) gözaltına alındı.

"BÜYÜK ZARARA UĞRADIM"

Kework H., yatırım yapmak için sosyal medyada araştırma yaparken şüphelilerle WhatsApp üzerinden iletişime geçti. Dolandırıcılar, yüksek kazanç garantisi verdiklerini söyleyerek Kework H.'den telefonuna bir uygulama indirmesini istedi. Uygulamayı indiren Kework H., bakiyesinin arttığını görünce parasını çekmek istediğinde engellerle karşılaştığını, ardından kendisinden daha fazla para istendiğini belirtti. Şüpheli Cihan K., suçlamaları reddederek gümrük işi yaptığını ve arkadaşlarıyla şirketlerini yardımlaşarak kullandıklarını söyledi. Cihan K., hesaba gelen yüksek miktardaki paralar nedeniyle dolandırıcılık yapıldığını sonradan anladığını ifade etti. Murat Ö. ve Cihan K. tutuklandı.