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Giriş Tarihi: 26.5.2023

Yatırımın ödülü Mavi Bayrak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahillere yaptığı yatırımların karşılığını aldı. İnciraltı Plajı’nın ardından Kurşunlu Plajı da temizliğin simgesi ‘Mavi Bayrak’la ödüllendirildi

Yatırımın ödülü Mavi Bayrak
Türkiye'de, temiz denizlerin göstergesi olarak kabul edilen 'Mavi Bayrak'a sahip plajların sayısı yükselmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu eksende 2023 yılında 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatın Mavi Bayrak ödüllerini kazandığını açıkladı. Marmara Bölgesi'nde mavi bayrağa sahip plajlara yenileri eklendi. Kocaeli'de 9, Tekirdağ'da 6, Bursa ve Zonguldak'ta ikişer, Kırklareli, Sakarya, Düzce ve Edirne'de birer mavi bayraklı plaj bunuyor. Bu plajlardan ikisi Bursa'da yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandına sahip Bursa'da sahillere yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Geçen yıl yüksek kalite göstergesi olan 'Mavi Bayrak'ı, Bursa'da ilk kez İznik İnciraltı Halk Plajı'na kazandıran Büyükşehir, bu yıl da hem İnciraltı Plajı'na hem de Karacabey'in Kurşunlu Halk Plajı'na Mavi Bayrak kazandırdı. Böylelikle bu yaz Bursa'nın iki sahilinde de Mavi Bayrak dalgalanmış olacak. İHA

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Yatırımın ödülü Mavi Bayrak
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