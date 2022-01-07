Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pelitli mahallesinde C.K. (46) isimli kişinin ev ve işyeri ile Yomra ilçesi Taşdelen mahallesindeki babasına ait evde uyuşturucu veya uyarıcı madde sakladığı ve satışını yaptığı bilgisinin aldı. Adli makamlardan alınan arama kararıyla ekipler Narkotik Madde Arama Köpekleri Yatkın ve Duman'ın katılımı ile yaptıkları eş zamanlı aramalarda bin 77 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. C.K.(46) isimli kişi Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Narkotik köpekleri Yatkın’ ve ‘Duman’dan kaçış yok