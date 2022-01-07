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Giriş Tarihi: 7.1.2022 12:18 Son Güncelleme: 7.1.2022 12:30

Yatkın’ ve ‘Duman’dan kaçış yok

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Yatkın’ ve ‘Duman’dan kaçış yok

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen  Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ‘Yatkın’ ve ‘Duman’ isimli narkotik köpeklerinden kaçmıyor.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pelitli mahallesinde C.K. (46) isimli kişinin ev ve işyeri ile Yomra ilçesi Taşdelen mahallesindeki babasına ait evde uyuşturucu veya uyarıcı madde sakladığı ve satışını yaptığı bilgisinin aldı. Adli makamlardan alınan arama kararıyla ekipler Narkotik Madde Arama Köpekleri Yatkın ve Duman'ın katılımı ile yaptıkları eş zamanlı aramalarda bin 77 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. C.K.(46) isimli kişi Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Narkotik köpekleri Yatkın’ ve ‘Duman’dan kaçış yok

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Yatkın’ ve ‘Duman’dan kaçış yok
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