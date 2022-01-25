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Giriş Tarihi: 25.1.2022 12:57 Son Güncelleme: 25.1.2022 13:10

Yatkın ve Yaz’dan kaçamadılar!

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Yatkın ve Yaz’dan kaçamadılar!

Trabzon’da Jandarma ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada koltuk kısmına saklanmış silah ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, Yomra İlçesi Kaşüstü Mahallesinde yaptığı uygulamada durdurdukları bir araçta arama yaptı. Jandarma bomba ve silah tespit köpeği Yaz ve Jandarma narkotik tespit köpeği Yatkın'ın da bulunduğu aramada aracın koltuk kısmına zulalanmış 1 adet tabanca, tabancaya ait 5 adet mermi ve uyuşturucu madde kullanımında yarayan bong aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından araçta bulunan E.Ç. ve T.M.B. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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Yatkın ve Yaz’dan kaçamadılar!
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