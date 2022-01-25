Yatkın ve Yaz’dan kaçamadılar!

Trabzon'da, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, Yomra İlçesi Kaşüstü Mahallesinde yaptığı uygulamada durdurdukları bir araçta arama yaptı. Jandarma bomba ve silah tespit köpeği Yaz ve Jandarma narkotik tespit köpeği Yatkın'ın da bulunduğu aramada aracın koltuk kısmına zulalanmış 1 adet tabanca, tabancaya ait 5 adet mermi ve uyuşturucu madde kullanımında yarayan bong aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından araçta bulunan E.Ç. ve T.M.B. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi.