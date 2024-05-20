Yattıkları tekne içinde mangal yakan 2 işçi yaşamını yitirdi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Tekkeönü köyünde yapım aşamasında olan bir teknenin içinde 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay sabah saatlerinde tekne ustasının gelmesi ile ortaya çıktı. Tekirdağ ilinden tekne yaptırmak için gelen ve tekne ustasına yardım eden 2 kişi akşam saatlerinde yatarken, teknenin alt kısmında üşümemek için boya kutusu için de mangal yaktılar.

Tekneye gelen tekne yapım ustası 2 kişinin hareketsiz yattığını görünce hemen 112 Acil Sağlık birimine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri Kapak altı tabir edilen yerde kapalı olarak uyumaları nedeniyle mangal kömüründen çıkan gazdan zehirlenip yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığının olay hakkında soruşturma başlattı. Ölen 2 kişinin isimleri konusunda bilgi verilmezken, 2 kişinin cesedi otopsi için Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.