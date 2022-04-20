Yavru ayıya bebek gibi bakıyorlar

Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında yer alan Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde kırsal alanda odun toplayan köylüler tarafından bulunan yavru ayıya bölgede insanlar sahip çıktı. Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde odun toplamaya giden bir grup köylü, yavru ayı ile karşılaştı. Bir süre annesini arayan köylüler, izine rastlayamadılar. Halen sütle beslenme döneminde olduğu belirlenen yavru ayı, köylüler tarafından Çukurca ilçe merkezine getirdi.Yavru ayıya süt verildikten sonra olay Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkâri İl Müdürlüğü'ne bildirildi. Kısa sürede Çukurca ilçesine gelen görevliler, yavru ayıyı önce muayene etti. Ardından doğa koruma görevlileri aç olduğunu belirledikleri yavru ayıya, biberonla süt verdi. Yaklaşık 1.5 aylık olduğu öğrenilen ayı yavrusunu teslim alan görevliler, annesini bulmak için bölgede 5 gün izleme çalışması yürüttü. Ayı yavrusunu da belli aralıklarla araziye bırakan görevliler, çalışmalara rağmen anne ayıdan bir ize ulaşamadı. Yavru ayı, ardından Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Yetkililer, yavru ayının doğal hayatta yaşayacak düzeye geldikten sonra yaşam alanına bırakılacağını söyledi.