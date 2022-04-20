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Giriş Tarihi: 21.4.2022

Yavru ayıya bebek gibi bakıyorlar

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Yavru ayıya bebek gibi bakıyorlar

Irak sınırında bitkin halde bulunan 1.5 aylık yavru boz ayı, getirildiği Van’daki rehabilitasyon merkezinde önce muayene edildi, ardından biberonla beslendi

Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında yer alan Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde kırsal alanda odun toplayan köylüler tarafından bulunan yavru ayıya bölgede insanlar sahip çıktı. Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde odun toplamaya giden bir grup köylü, yavru ayı ile karşılaştı. Bir süre annesini arayan köylüler, izine rastlayamadılar. Halen sütle beslenme döneminde olduğu belirlenen yavru ayı, köylüler tarafından Çukurca ilçe merkezine getirdi.



DOĞAL YAŞAMA BIRAKILACAK
Yavru ayıya süt verildikten sonra olay Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkâri İl Müdürlüğü'ne bildirildi. Kısa sürede Çukurca ilçesine gelen görevliler, yavru ayıyı önce muayene etti. Ardından doğa koruma görevlileri aç olduğunu belirledikleri yavru ayıya, biberonla süt verdi. Yaklaşık 1.5 aylık olduğu öğrenilen ayı yavrusunu teslim alan görevliler, annesini bulmak için bölgede 5 gün izleme çalışması yürüttü. Ayı yavrusunu da belli aralıklarla araziye bırakan görevliler, çalışmalara rağmen anne ayıdan bir ize ulaşamadı. Yavru ayı, ardından Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Yetkililer, yavru ayının doğal hayatta yaşayacak düzeye geldikten sonra yaşam alanına bırakılacağını söyledi.

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Yavru ayıya bebek gibi bakıyorlar
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