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Giriş Tarihi: 22.5.2022

Yavru kartallar koruma altında

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Yavru kartallar koruma altında
TUNCELİ'DE annesi tarafından terk edilen yavru kartallar koruma altına alındı. Pülümür ilçesine bağlı Muti bölgesinde bir kavak ağacına yuva yapan kartal, ağacın devrilmesi nedeniyle dağılan yuvasını terk etti. Dağılmış yuvada 2 yavru kartal gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından bulundukları bölgeden alınan yavru kartallar doğa koruma milli parklar şubesinde koruma altına alındı. Etle beslenen ve şırıngayla su içirilen yavru kartalların büyümesinin ardından yeniden doğal ortamlarına bırakılacağı belirtildi.

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Yavru kartallar koruma altında
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