Yavru köpeğe şiddete tutuklama
Giriş Tarihi: 24.9.2025 17:33 Son Güncelleme: 24.9.2025 17:49

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 4 aylık yavru köpeğe şiddet uygulayan İbrahim Arslaner (44) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, sabah saatlerinde Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde yaşandı. Beldede yaşayan ve kendisine ait arazide İbrahim Arslaner, 4 aylık yavru köpeğe elindeki sopayla şiddet uyguladı. Köpeğin başına sopayla defalarca vuran Arslaner'in şiddet uyguladığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Arslaner tepki gösterildi. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte jandarma ekipleri, Arslaner'i gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Gemerek Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

