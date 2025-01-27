Yavru köpeğı de ölen köpeklerle birlikte çöpe attılar

CHP'li Edirne Belediyesi'ne ait hayvan barınağında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler yürek sızlattı. Seçimler öncesi belediye başkanı Filiz Gencan Akın'ın vaatlerindeki 'hayvan dostu belediye' tanımının sadece vaatlerde kaldığı görüldü. Edirne Belediyesi'ne ait hayvan barınağında sokak köpeklerine uygulanan insanlık dışı muameleye bir yenisi daha eklendi.

Barınakta son olarak çöp poşetine konularak çöpe atılan yavru köpekler bulundu. Köpeklere işkence yapıldığı iddia edilen barınakta yürek sızlatan son görüntüde, ölü yavru köpeklerle birlikte canlı yavru köpeğin de çöpe atıldığı görüldü. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, barınaktaki diğer hayvanların da kötü koşullarda olduğu ve soğuk hava nedeniyle zor durumda kaldığı görüntüler paylaşıldı. Barınağın içler acısı haline vatandaşlardan yoğun eleştiriler geldi. Sosyal medyadan yorum yapan hayvanseverler, belediyeyi bir an önce sorumluluk almaya ve barınağın şartlarını iyileştirmeye çağırdı.