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Giriş Tarihi: 19.8.2024

Yavru köpeği döverek öldürdü

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yavru köpeği döverek öldürdü
Sosyal medyada geçtiğimiz akşam saatlerinde yayılan bir görüntü, infial oluşturdu. Bursa'da çekildiği iddia edilen görüntüde, alkollü olduğu ileri sürülen Ebru Derin Ceylan isimli bir kadın, evinde baktığı yavru köpeği kucağına alarak dövmeye başladı. Şiddetin dozunu giderek artıran acımasız kadın, yavru köpeğe daha sert darbelerle vurmaya başladı. Yavru köpek bir süre sonra aldığı şiddetli darbelere dayanamadı ve kadının kucağında can verdi. Kısa sürede yayılan görüntülere vatandaşlar sert tepki gösterdi. Şikayet üzerine emniyet görevlileri Ceylan'ın evine gitti ancak Ceylan'ın evinde bulunamadığı ve kayıplara karıştığı ortaya çıktı.
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Yavru köpeği döverek öldürdü
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