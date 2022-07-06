Yavru köpeği ezip kaçtı! ’Ciğerim yandı’ diyerek anlattı...

"BİBERONLA BESLEYİP, BÜYÜTTÜM"

4 aydır köpeklere baktığını söyleyen Yılmaz, "Bunlar şecereli hayvan. Setter cinsi av köpekleri bunlar. Av hobim var. O yüzden kendim yetiştiriyorum. Zaten köpek oteline götürecektim. Geceleri dükkanın içinde, gündüzleri burada bakıyordum. İş yerimin yan tarafında böyle çiftliğin içinde besliyorum. Aşıları, karneleri hepsi var. 3 kardeşe bakıyordum. Diğerlerinin adı Helen ve Pars. Annelerini çaldılar daha bir haftalıkken. Biz bunları biberonla besleyip, büyütüyordum" diye konuştu

FECİ KAZA KAMERADA

Otomobilin yavru köpeği ezdiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil yola çıkan köpeğin ezerek yoluna devam ediyor. Olayı gören köpeğin sahibi ve çevredekiler otomobili durdurmaya çalıştığı görülüyor.