Haberler Yaşam Haberleri Yavru köpeği yere çarpıp öldüren sanığın cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 1.3.2022 15:21

Yavru köpeği yere çarpıp öldüren sanığın cezası belli oldu

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Yavru köpeği yere çarpıp öldüren sanığın cezası belli oldu

İstanbul, Sarıyer’de 2020 yılında çalıştığı işyerinde Dora isimli üç aylık köpeği yere vurup öldüren Ozan Öztürk hakkında mahkeme kararını açıkladı. Öztürk “mala zarar verme” suçundan 2 bin lira adli para cezası aldı. Öztürk’e daha önce de verilmiş iki ayrı ertelemeli ceza olduğu ortaya çıktı. Hakim, ertelenen diğer cezaların da infaz edilmesi için ilgili mahkemelere ihbarda bulundu.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ozan Öztürk davanın karar duruşmasına katılmadı. Dora köpeğin sahibini temsil eden şikayetçi avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan hakim, Ozan Öztürk'e "mala zarar verme" suçundan 100 gün adli para cezası verdi. Bu cezanın karşılığı da günlüğü 20 liradan 2 bin lira para cezası olarak belirlendi.

İKİ DAVADAN DAHA MAHKUM OLMUŞ

Kararda, sanığa daha önce de verilmiş iki ayrı ertelemeli ceza olduğu için hükmün açıklanmasının geri bırakılamayacağı kaydedildi. Ertelenen diğer cezaların da infaz edilmesi için ilgili mahkemelere ihbarda bulunulması kararlaştırıldı. Ayrıca, şikayetçi köpek sahibinin avukatına ödenecek 5 bin 100 liralık vekalet ücretinin de sanıktan tahsiline karar verildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

21 Nisan 2020'de meydana gelen olayda Ozan Öztürk'ün yavru köpeği öldürdüğü anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansımış, köpeğin sahipleri sosyal medyada "Dora için adalet etiketiyle" paylaşımlar yapmıştı.

Öztürk emniyette alınan ifadesinde, patronuna ait köpeği bir anlık öfke ile öldürdüğünü söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Öztürk'e "haksız yere sahipli bir hayvanı öldürmek suretiyle mala verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilmişti.

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Yavru köpeği yere çarpıp öldüren sanığın cezası belli oldu
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