Yavru köpeği yere çarpıp öldüren sanığın cezası belli oldu

İKİ DAVADAN DAHA MAHKUM OLMUŞ

Kararda, sanığa daha önce de verilmiş iki ayrı ertelemeli ceza olduğu için hükmün açıklanmasının geri bırakılamayacağı kaydedildi. Ertelenen diğer cezaların da infaz edilmesi için ilgili mahkemelere ihbarda bulunulması kararlaştırıldı. Ayrıca, şikayetçi köpek sahibinin avukatına ödenecek 5 bin 100 liralık vekalet ücretinin de sanıktan tahsiline karar verildi.