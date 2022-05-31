Yavru lemur, Ormanya ailesine katıldı

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen lemur yavrusu, Ormanya'da mutlulukla karşılandı. Alanda lemurun doğumuna şahitlik edilmesi Ormanya çalışanlarını da sevindirdi. Gerçekleşen doğumun ardından lemur yavrusu ve annesinin sağlık kontrolleri yapıldı.





YENİ DOĞAN YAVRULAR ORMANYA'NIN GÖZDESİ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya, açıldığı ilk günden beri Kocaeli'nin gözdesi olmaya devam ediyor. 2018'den bugüne kadar 20 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Ormanya, aynı zamanda 53 türde 792 hayvana da ev sahipliği yapıyor. Gerçekleşen doğumlarla ailesini büyütmeye devam eden Ormanya, geçtiğimiz günlerde dünyaya gözlerini açan lemur yavrusu ile bir ilke şahitlik etti. Veteriner hekim kontrolünde gerçekleşen doğum, sağlıklı bir şekilde tamamlandı.

GÖREVLİLER ANNE LEMURUN ÜZERİNE TİTRİYOR

Yavru ve anne lemurun refah seviyelerinin artması için önemli çalışmalara başlandı. Belirli bir büyümeye gelene kadar annesinin kucağında yaşayan yavru lemur için özel bir alan hazırlandı, anne lemur için ise özel bir beslenme oluşturuldu. Üzerine titrenen sevimli anne, görevlilerin elleriyle özel olarak besleniyor. Hemen hemen bir ay sonra anne kucağından ayrılan yavru lemur, daha sonra annesinin sırtında dolaşmaya başladı.





SAĞLIK DURUMLARI GAYET İYİ

Dünyaya gelen yavru için doğum sonrası özel bakım gerçekleştiriliyor. Kısa bir süreliğine Ormanya Doğal Yaşam Parkı Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde anne ile baş başa olması sağlanan yavru lemur için Ormanya'da isim arayışına başlandı. Kısa bir sürede kendini toparlayan yavru lemur, Ormanya'da doğal yaşamın tadını çıkarıyor.