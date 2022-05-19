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Giriş Tarihi: 20.5.2022

Yavru sincaplara anne şefkati

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Yavru sincaplara anne şefkati
Tunceli'de, anneleri araç çarpması sonucu ölen 2 yavru sincap biberonla besleniyor. Tunceli merkez Alibaba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yuvası bulunan bir sincap, yoldan gecen bir aracın çarpması sonucu öldü. Vatandaşlar da ölen sincabın 2 yavrusunu yuvalarından alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine teslim etti. Şube Müdürlüğü ekiplerince her gün düzenli olarak biberonla beslenen ve fındık verilen yavru sincapların erişkinliğe ulaşmalarının ardından yeniden doğal hayata salınacakları belirtildi.

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Yavru sincaplara anne şefkati
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