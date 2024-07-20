Yavru vatan KKTC’nin 50’inci yaşı coşku ile kutlandı

Rumların baskı, zulüm ve katliamlarına maruz kalan Kıbrıs Türklerini içinde bulundukları zor durumdan kurtarmak ve adaya barış getirmek için TSK tarafından 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törende Vali Şahin'e, Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Kaymakamlar, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Reha Erpek, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Yarbay Tolga Coşkun, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Albay Mehmet Kayhan, kamu kurumlarının müdürleri, gaziler, AESOB başkanı Adlıhan Dere, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

'KIBRIS TÜRKLÜĞÜ YOK EDİLECEKTİ'

Törende konuşan Vali Şahin, "Kıbrıs Türklüğünü yok etme senaryosu daha önce başka yerlerde işleme konulmuş bir senaryodur. Girit adası bir Türk yurdu iken, Girit Müslümanları ve Girit Türkleri sistemli bir şekilde yok edildiler. 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen barış harekatı olmasaydı Kıbrıs Türkleri içinde aynı senaryo uygulanacaktı." dedi. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyası var oldukça KKTC'nin de var olacağını vurgulayan Vali Şahin, "Kıbrıs için canımızı ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin en ufak şüphesi olmasın. KKTC ve Kıbrıs Türkleri bizim için çok önemli. Kıbrıs doğal bir uçak gemisi gibi Doğu Akdeniz'de varlığını sürdürüyor. Kıbrıs'a sahip olmayan Anadolu'da rahat oturamaz. Kıbrıs davası aynı zamanda Anadolu davasıdır." dedi.

'ŞUKRÜNLA ANIYORUM'

Vali Şahin, başta KKTC için hayatını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, KKTC eski cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, KKTC eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük'ü, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit'i, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı ve dönemin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ü rahmetle ve şükranla anarak, "Büyük insanlar büyük ve zor kararlar verebilen insanlardır. Kıbrıs Türklüğünün yok olmasını engelleyen ve bizlere KKTC'yi hediye eden herkese şükran borçluyuz." dedi. Konuşmasının sonunda Vali Şahin, törenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

