Yavrumun kokusunu dahi unutmadım

ŞEHİT AİLELERİMİZ ÇOCUKLARIYLA GURUR DUYSUNLAR

"Vallahi çocukları ile gurur duysunlar. Üzülmesinler onu bize Yaradan verdi, emanet verdi. Yaradan aldı, verirken sormadı alırken de sormayacak. Buna inancımız sonsuz. Eşime de her zaman derim göğsünü poyraza aşma ateş alev verir. Kendini sakin tut Allah'a inan o Allah'ın huzuruna gitti Peygamber Efendimizle komşu olacaklar İnşallah bize de şefaatleri olur."

ŞEHİT BABALARINA ONUR MADALYASI VERİLMELİ "Cumhurbaşkanımızdan benim tek isteğim şehit babalarına bir madalya onur madalyası vermesini istiyorum. Çünkü protokoller oluyor protokollere katılıyoruz. Geliyor 2 sene de bir 3 sende bir bürokrasi değişiyor, seni tanımıyor, seni beni çiğneyip geçiyor ama bir madalyayı gördüğü zaman göğsünde bir paşa da olsa görüyor, bir irkiliyor Gazi misiniz, Şehit misiniz, Şehit babası mısınız? diyerekten ilgileniyorlar bu madalyaları Şehit babalarına verilmesini istiyorum."

