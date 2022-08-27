Yavrumun kokusunu dahi unutmadım

Eli kanlı, hain terör örgütü tarafından Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 12 yıl önce şehit düşen Uzman Çavuş Fatih Aydoğdu'nun ailesi, yavrularının acısını yüreklerinde ilk günkü gibi hissediyor. Yaşadığı acı, onur ve gururu anlatan şehit babası Hilmi Aydoğdu, "Oğlum aslında o gün göreve çıkmayacakmış. Çok sevdiği arkadaşları göreve çıktığı için komutandan müsaade istemiş ben de arkadaşlarımla gitmek istiyorum demiş. Aslında o gün kalması gerekiyormuş. Komutanı da kırmamış ve göreve çıkmış. Operasyon sonucunda bir arkadaşı mayına basmış. O sırada bir kaya parçalanmış ve kulağının arkasına gelmiş. Arkadaşları yanına geldiğinde namaz kılma şeklinde bir taşın üzerine düşmüş diyor ellerinin üzerine Fatih, Fatih dedik ama diyor hiç ses alamadık dediler."
ŞEHİT BABASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM
"Akşam saatlerinde şehit haberleri aldık ama kim olduğunu bilmiyorduk. Daha sonra sabah oldu ve muhtar ve komutan geldi. Ben komutanı görünce şehit olduğunu anladım. Şehit babası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü yaradan onu bana verirken sormadı, alırken de sormayacak. Oğlum geldiği gibi anasından doğduğu gibi tertemiz bir şehit olarak oraya gitti. Onun için gurur duyuyorum yani. Allah'ın huzuruna gitti tertemiz. Şimdi bakıyorum dövüşerek ölümler oluyor, trafik kazasından ölümler oluyor fakat benim oğlum bir Şehit, bu vatan için öldü. Cenab-ı Allah'ın yanında da onların yeri yüksek inancım sonsuz."
ÇOCUKLUĞUNDA ÇOK USLU BİRİYDİ
"Fatih şehit olduğunda evli ve 5 yaşında bir çocuğu vardı. Torunum çocukken soruyordu, babam nerede büyüdü? Nasıl büyüdü? Benim babam nerede? Tabi o zaman pek aklı yetmiyordu. Fatih, o kadar uslu bir çocuktu ki 3 evlat yetiştirdim hiçbirinden bir acı çekmedim bir sorunum olmadı. Yani askere gitti geldiler halen emrim de idiler. Ben den izin almadığı müddetçe hiçbir işe kalkışmazdılar. Ben 40 yaşlarını geçmiştim abdestim de namazımda ara sıra gidip gelirdim oğlum ise 10 yaşında namaza başladı odur budur yani kazaya kalan namazı hemen hemen yoktur desem bile yeridir."
ŞEHİT AİLELERİMİZ ÇOCUKLARIYLA GURUR DUYSUNLAR
"Vallahi çocukları ile gurur duysunlar. Üzülmesinler onu bize Yaradan verdi, emanet verdi. Yaradan aldı, verirken sormadı alırken de sormayacak. Buna inancımız sonsuz. Eşime de her zaman derim göğsünü poyraza aşma ateş alev verir. Kendini sakin tut Allah'a inan o Allah'ın huzuruna gitti Peygamber Efendimizle komşu olacaklar İnşallah bize de şefaatleri olur."
ŞEHİT BABALARINA ONUR MADALYASI VERİLMELİ "Cumhurbaşkanımızdan benim tek isteğim şehit babalarına bir madalya onur madalyası vermesini istiyorum. Çünkü protokoller oluyor protokollere katılıyoruz. Geliyor 2 sene de bir 3 sende bir bürokrasi değişiyor, seni tanımıyor, seni beni çiğneyip geçiyor ama bir madalyayı gördüğü zaman göğsünde bir paşa da olsa görüyor, bir irkiliyor Gazi misiniz, Şehit misiniz, Şehit babası mısınız? diyerekten ilgileniyorlar bu madalyaları Şehit babalarına verilmesini istiyorum."
YAVRUMUN ACISINA DAYANAMIYORUM
Şehit anneliğinin acı ama gurur dolu olduğunu söyleyen Serpil Aydoğdu, "Annelere daha zor gibi geliyor sanki. Eşim bana kızıyor bu konuda. Ben dayanamıyorum, çok zor oluyor arkadaşını görüyorum. Patates kızartmasını çok severdi. Her patates kızarttığım da o geliyor aklıma çok zor çok. Soğansız yerdi yemekleri devamlı. Onunkini ayrı pişirirdim, kendiminkini ayrı pişirirdim. İşte öyle acısı. Çok zor ama nereye gitsem gurur duyuyorum yani."
RÜYA GÖRDÜĞÜM GÜN OĞLUM ŞEHİT OLDU
"Oğlumun şehit olduğunda kalabalık bir rüya görmüştüm ve sabah erkenden uyandım uyku tutmadı. Hiç uykum gelmedi uyuyamadım. Kalktım kanepeye oturdum kapıya vuran oldu. Gelin açtı baba dedi muhtar ile asker geldi deyince zaten biz bildik ve acı haberi aldık. Ondan sonrasını hatırlamıyorum ne olduğunu kendimden geçmişim. Bayılmışım zaten ve hastaneye götürmüşler. Diyorum ya acısı bir başka anne olarak çok zor. Arkadaşını görüyorum mesela bir askeri görüyorum. O gün botlarını gördüm çok duygulandım çok zoruma gidiyor."