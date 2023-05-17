Yavuz Ağıralioğlu’ndan başkan Erdoğan’a tebrik

HDP ile yakınlaşmadan rahatsız olarak "Terörün gölge düşürdüğü yerde olmayız" diyerek İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medyadan bir açıklama geldi. Terör örgütlerine mesafesizliğin millet nezdinde tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucunun ortaya çıktığını savunan Ağıralioğlu, eleştiri ve itirazlarını yaptığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Ağıralioğlu, "Millet iradesinin ilk aşaması tecelli etti. Vatana, millete hayırlı olsun. Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum." dedi. Ağıralioğlu ayrıca, ekonomik zorluğa rağmen Türk Milleti'nin parlamento çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı'na teslim ettiğini belirtti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE MESAFESİZLİK GÜVENSİZLİĞE NEDEN OLDU"

Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerini sürdüren Ağıralioğlu, "Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın çıkarması gereken dersler olduğunu da ifade ederek, "Milletimizin kırmızı çizgilerinin ve hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı takdirde neticenin ne olacağını, bilhassa yanlışta ısrarla direten muhalefet partileri de görmüştür ve gereken dersi de çıkarmışlardır diye temenni ediyorum! Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'I TEBRİK EDİYORUM"

Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması şu şekilde: "Millet iradesinin ilk aşaması tecelli etti. Vatana, millete hayırlı olsun. Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum.

"MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLIDIR"

İkinci turun, hem demokrasimiz hem de seçimlerimiz ile alakalı yurt dışından olumsuz algı yapanlara karşı, çok ciddi bir imkân ve cevap mahiyetinde olacağına inanıyorum. Yeni tecrübe edeceğimiz bir süreç olması itibarıyla da milletin dertlerinin daha iyi duyulması, milletin önceliklerinin daha iyi görülmesi adına, yanlışlardan ders çıkarmak ve doğruları kuvvetlendirmek imkânını da doğuracaktır. Bu da milletimiz için hayırlıdır.

"SÜREÇ TÜRK MİLLETİNİN TERAZİSİNDEDİR"

Muhalefet partilerinin durumunu değerlendirirken; muhalif seçmenin rencide edilmemesi, memleket ile alakalı endişe ve temennilerinin duyulması, gayretlerinin görülmesi de iktidarın sorumluluk alanındadır. Buna dikkat etmek açısından da toparlayıcı olabilir. Süreç, Türk Milleti'nin terazisindedir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun. Milletini duyanlar, istişareye açık olanlar ve milletinin değerleriyle çatışmayanlar, seçimlerde milletinin desteğine mazhar olurlar!"