Yavuz hırsız ev sahibini bastırdı! Çaldıklarını yerken yakalandı, bekçiye ‘Ben buranın sahibiyim’ dedi

İlginç olay, Şirinyer İZBAN istasyonu yanındaki büfede 7 Eylül gecesi saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Barış B. isimli şüpheli gece saatlerinde geldiği büfenin zincirle kilitlenmiş olan buzdolabını açarak içeceklerden aldı. Barış B. daha sonra çaldığı soğuk kahveyi beğenmeyerek dolaba geri koydu, onun yerine proteinli süt aldı. Barış B. büfenin arkasındaki alanda bulunan sandalyeye oturup bankı da masa olarak kullanarak yanında getirdiği yiyecek ve içeceklerini yiyip içti. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SOPAYLA KAMERAYA VURDU

Kameraları fark eden Barış B. daha sonra elindeki sopayla kameralara zarar vermeye çalıştı. Gürültüyü duyunca dışarı çıkan büfenin bekçisi Murat G., Barış B.'ye 'Sen kimsin? Ne yapıyorsun?' diye sordu. Barış B. ise 'Sanane, ben buranın sahibiyim' deyip bekçinin karşısında oturup yiyip içmeye devam etti. Barış B, 'ne yapıyorsun?' diye soran Murat G.'yi bu sefer de 'sanane mal benim' diyerek tersledi. Murat G, 112'yi arayarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler Barış B.'yi gözaltına aldı. Barış B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.