Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kamyon önce hafif ticari araca, ardından yolcu otobüsüne çarptı. Savrulan otobüs önünde ilerleyen başka bir otobüse çarptı. Kazada kamyon şoförü ağır yaralanırken, otobüsteki 4 kişi de yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yeri jandarma itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, jandarma ekipleri başka kazaların yaşanmaması için Ankara istikametinde yolu trafiğe kapattı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"
Otobüsteki bulunan yolculardan Cengiz Kalıntaş, "Otobüs, yol çalışması nedeniyle yavaşlayınca arkadan gelen kamyon otobüse vurdu. Her şey bir anda oldu, ne olduğunu anlayamadım, Allahtan emniyet kemerim takılıydı" dedi. Başka bir yolcu ise, "Bir ses oldu, önümdeki iki koltuk kırıldı öne doğru geldi. Az bir mesafe vardı ben oradan çıktım" dedi.