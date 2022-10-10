Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde zincirleme kaza: 5 yaralı

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Otobüsteki bulunan yolculardan Cengiz Kalıntaş, "Otobüs, yol çalışması nedeniyle yavaşlayınca arkadan gelen kamyon otobüse vurdu. Her şey bir anda oldu, ne olduğunu anlayamadım, Allahtan emniyet kemerim takılıydı" dedi. Başka bir yolcu ise, "Bir ses oldu, önümdeki iki koltuk kırıldı öne doğru geldi. Az bir mesafe vardı ben oradan çıktım" dedi.