Yaya dışında her şey var

İstanbul'un birçok noktasında kaldırımlar işgal ediliyor. Kaldırıma park eden araç sürücüleri, masa ve sandalye bırakan esnaf, duyarsız scooter kullanıcıları ve diğer kural tanımayanlar, yayaların hakkını hiçe sayıp adeta yürümelerini engelliyor. Kimi ticaret adına kaldırımlara çöküyor, kimi de yayaların içinde motosiklet, scooter kullanarak kazaya davetiye çıkarıyor. Yapılan şikâyetler, yazılan cezalar da çözüm olmuyor. Cezalar caydırıcı olmadığı için birçok kişi kendi kuralını uyguluyor.Mağduriyetlerini SABAH'a anlatan vatandaşlar ise kural tanımazlardan oldukça şikayetçi. Murat Özkan adlı vatandaş "Kaldırımlar survivor parkuruna döndü. Yürüyemez olduk. Cezaların artması lazım" diyerek tepkisini dile getirirken, İleri Defansif ve Güvenli Sürüş Teknikleri uzmanı Ethem Genim, sorunun kaynağını şöyle değerlendirdi: "Özellikle şehir içinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde otopark eksikliği birinci neden. İkinci neden belediyelerin bu alanları gelir kaynağı olarak kullanarak otopark ücreti uygulaması. Üçüncü neden ise hatalı park eden araç sürücülerine verilen cezaların caydırıcı olmaması. Dolayısıyla bu durumu çözmek şu an itibarıyla mümkün görünmüyor."