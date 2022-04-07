Yaya geçidinde kaza kurbanı oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Hastane Caddesi'nde meydana gelen kazada; Ramazan alışverişinden evine dönen Ayşe Dudu Arslan, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken, seyir halindeki otomobil durdu. Arkadan gelen motosiklet ise durmayarak yola devam edince yayaya çarptı. Yaşlı teyze kanlar içinde yere yığıldı.

Kazanın ardından Ayşe Dudu Arslan olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından polis motosiklet sürücüsünü gözaltına adı. Adlı Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Ayşe Dudu Arslan Akseki ilçesinde gözyaşları içinde torağa verdi. Yaşlı kadının eşi Kerim Arslan'ın ise bir süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Oğlu Hasan Arslan ise Şelale Karakolu'na giderek annesini ölümüne neden olan motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu.