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Giriş Tarihi: 16.6.2022 11:30

Yaya geçidinde otomobil çarpan 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yaya geçidinde otomobil çarpan 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Ataşehir’de ağaçların kapattığı ve çizgilerinin belirsiz hale geldiği yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Damla Nur Şeker aşırı hız yapan otomobilin çarpması ile hayatını kaybetti.

Yaya geçidinde meydana gelen ölümlü olay Küçükbakkalköy Mahallesi'nde 3 Haziran Cuma günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Kazada, çizgileri belirsiz hale gelmiş ve tabelasını ağaçların engellediği yaya geçidinde aşırı hızla ilerleyen bir otomobil, Damla Nur Şeker'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Şeker, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Damla Nur Şeker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsünün tutuklandığı öğrenildi.

Kazaya tanık olan esnaf Erdoğan Yürük, "Yukarıdan 3 araç peş peşe geliyordu. 20 yaşında genç bir kız tam karşıya geçmek üzerindeyken, araç çarptı. Çok hızlıydı ve çarptıktan sonra genç kız ileriye doğru sürüklendi. Buradaki yaya geçidi çok belirsiz, sürekli kazalar oluyor. Yetkilerin bir çözüm bulmaları lazım. Yaya geçidi işaretleri tabelaları var ama ağaçlar kapatıyor. Sürekli fren sesleri duyuyoruz. Yine bir şey mi oldu diye bakıyoruz" dedi.

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Yaya geçidinde otomobil çarpan 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
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