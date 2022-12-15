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Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:53 Son Güncelleme: 15.12.2022 11:09

Yaya geçidinde otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti

Çorum’da yaya geçidinden yolun karşısına geçen 67 yaşındaki Sariye Ceylan’a otomobil çarptı. Metrelerce savrulan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yaya geçidinde otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti

Çorum Akşemseddin Caddesi üzerinde yaya geçinden yolun karşısına geçmeye çalışan Sariye Ceylan'a E.S (29) idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaşlı kadınının yardımına vatandaşlar koştu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sariye Ceylan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken otomobil sürücüsü E.S ise gözaltına alındı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Yaya geçidinde otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti
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