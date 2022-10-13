Yaya geçidinden geçen engelliye TIR çarptı

Kayseri'de gözündeki engeli nedeniyle malulen emekli edilen Orhan Gültekin, market alışverişinin ardından evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Yaya önceliği bulunan yoldaki yaya geçidinden geçen Gültekin'e taş yüklü TIR çarptı. Ağır yaralanan Orhan Gültekin için olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı.

Yerde kanlar içerisinde kalan Gültekin sağlık ekibi olay yerine ulaşmadan hayatını kaybetti. Polis TIR şoförünü gözaltına alırken Orhan Gültekin'in marketten aldığı yiyecekler ise etrafa dağıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Orhan Gültekin'in cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.