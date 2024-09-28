Yaya geçidinden geçen kadına çarparak ölümüne neden oldu: “Görmedim” dedi!

Adana'da yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen Cennet Yalçın'a (56) çarpıp, ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Mehmet Taşkın (73), tutuklandı. Taşkın'ın sorgusunda, "Yolda kimseyi görmedim" dediği ortaya çıktı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza, önceki gün Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İlim Yolu Bulvarı'nda yürüyen Cennet Yalçın, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Refüje yaklaşan Yalçın, Mehmet Taşkın'ın kullandığı, otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇARPTIKTAN SONRA FARKINA VARDIM

Ağır yaralanan Cennet Yalçın, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mehmet Taşkın ise gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen Taşkın, sorgusunda, "Yolda kimseyi görmedim. Çarptıktan sonra farkına vardım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Taşkın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.