Yaya geçidinden geçen motosiklete çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Cumali Aladağ (38), motosikletiyle Bülent Angın Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada motosikletiyle bulvar üzerinde kendi yolunda giden İbrahim Kadam (21), Aladağ'ın motosikletine çarptı. Çarpışmanın etkisiyse motosikletlerden yola savrulan 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Kadam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan; Aydın'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkan Muharrem Yıldız'ın (43) kullandığı motosiklet, şarampole devrildi. Ağır yaralanan Yıldız, kazayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yıldız, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de kontrolden çıkan Muhammet Ok'un (50) kullandığı otomobil önce orta refüje, ardından da bir otomobile çarptı. İki otomobilinde refüje çıkarak durabildiği kazada, Muhammet Ok olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü B.D. ise ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.