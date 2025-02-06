Yaya geçidinden karşıya geçerken hayatını kaybeden Elif’in kaza görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 34. Cadde'de bulunan Yenişehir Proje İmam Hatip Lisesi önünde geçen yıl 23 Mayıs'ta meydana gelen kazada, ortaokul öğrencileri 11 yaşındaki Elif Su Ekinci 11 ve Elif Yüksel'e okul çıkışında evlerine gitmek için yolun karşısına geçerken, Coşkun Topkara (25) yönetimindeki kamyonet çarptı. Kazada, Elif Su Ekinci olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Elif Yüksel ise ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazadan sonra gözaltına alınan sürücü Coşkun Topkara ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Mersin Şehir Hastanesi sevk edilen Elif Yüksel'in tedavisi, ailenin isteği ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ederken, korkunç kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Belediye otobüsünün ön güvenlik kamerasının aldığı görüntüde, otobüs yaya geçidine durduğu, okuldan çıkan Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'in el ele tutuşarak yaya geçidinden birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken, Coşkun Topkara'nın kullandığı kamyonetin çocuklara çarptığı an yer aldı. Arkalarından gelen arkadaşları da, kazayı ucuz atlattı.

'SANIK, KAZADA KUSURUNUN OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BELİRTEREK TAHLİYESİNİ İSTEDİ'

Kaza ile ilgili Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Coşkun Topkara'nın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanması talep edildi. İddianamede, sürücünün kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtilirken, Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından davanın ilk duruşması görüldü. Coşkun Topkara, olay anını anlatarak, kazada kusurunun olmadığını düşündüğünü belirterek, tahliyesini istedi.

AVUKAT, 'SANIĞIN EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Müşteki avukatı Hibe Gökalp ise 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' hususuna itiraz ettiklerini ifade ederek, sanığın 'bilinçli taksirle' yargılanması gerektiğini belirterek, "Yaya geçidinde belediye otobüsü öğrencilere yol vermek için durmuş ama sanık eylemine devam etmiş. Herkes buradan çıkacak sonucu bekliyor. Herkes adalet bekliyor. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Görülen davada, tarafları dinleyen mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesi, Elif Yüksel'in tedavi süreçlerine ilişkin hastanelerden rapor istenmesi için duruşmayı ertelerken, sanık Topkara'nın da tutukluk halinin devamına karar verildi. Kazanın ardından, Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi bölgesine yaya geçidine trafik lambası takılarak geçişler kontrol altına alındı.