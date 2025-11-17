Yaya geçinden bisikletiyle geçerken otomobil çarpması sonucu öldü

Adana'da sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobilin, bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken çarptığı Muhammet Miraç Çam (12), kaza yerinde hayatını kaybetti. Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

YAYA GEÇİDİNDEN GEÇİYORDU

Kaza, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 KYM 021 plakalı otomobil, bisikletiyle caddedeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Miraç Çam'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çam takla atıp asfalta düşerek, kanlar içinde kaldı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü, yaralı çocuğa yardım etmek yerine aracını bırakıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Muhammet Miraç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada çocuğun çorabının, otomobilin kaputuna takıldığı görüldü. Polis, şüpheli sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.