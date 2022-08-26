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Giriş Tarihi: 26.8.2022 11:51 Son Güncelleme: 26.8.2022 13:14

Yaya kaldırımında çocuğa çarptı

Zonguldak’ta sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yaya kaldırımından geçen bir çocuğa araç çarpması sonucu yaralandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Yaya kaldırımında çocuğa çarptı

Zonnguldak Bülent Ecevit caddesinde M. G, (51) yönetimindeki araç yaya kaldırımından karşıya geçmeye çalışan çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ayağından yaralanan Hayri Efe A, (11) yaşındaki çocuk kaza yerine gelen 112 Acil Ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerine gelen çocuğun babası gözyaşlarını tutamazken, Trafik ekipleri de, aracın sürücüsünü alarak gerekli soruşturmayı başlattı.

Öte yandan meydana gelen kazada küçük çocuğun topuğunun aracın altında kaldığı ve ezildiği bildirilirken, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

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Yaya kaldırımında çocuğa çarptı
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