Yayaların üzerine araç süren sanık hakkında ’davranışlarının bilincindeydi’ raporu!

NE OLMUŞTU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 9 kişi 'müşteki' olarak yer almıştı. İddianamede, 2 Ekim 2018 tarihinde saat 17.30'da meydana gelen olay şöyle gerçekleşti; "Görkem Sertaç Göçmen ve kız arkadaşı A.A., Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada, araç içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A. aracın camını açarak 'Bırak beni' diye bağırdı. Çevredekiler aracın yanına gelerek Görkem Sertaç Göçmen'e tepki gösterdi. Aracından inen Göçmen, Z. M. D.'ye eliyle vurarak yaraladı. Ardından tekrar aracına bindi. Göçmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada, Z. M. D. çevredekilere 'Neden yardım etmiyorsunuz?' diyerek bağırdı. Göçmen bu kez aracı durdurarak, Z. M. D.'yi yaralamak için, yaya olarak geri döndü. Göçmen'in geri geldiğini görenler bu kez fiziksel müdahalede bulundu. Göçmen bu sırada basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte yaralandı. Cebrail Şık, Göçmen'i aracına bindirdi. Göçmen aracına bindikten sonra tek yönlü yolda, aracını trafiğin tersi istikametine çevirerek kendisini yaralayan kişilere ve Cebrail Şık'ın üzerine sürdü. Cebrail Şık araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştu. Göçmen aracı tekrar trafiğin akışı yönüne çevirerek Cebrail Şık'a doğru sürdü ve park halindeki araç arasında sıkıştırarak yaraladı. Ardından Göçmen aracını kaldırıma sürerek ve kaldırımda bulunan diğer müştekileri yaraladı. Göçmen olay yerinden uzaklaştı ve kız arkadaşı A.A.'yı Bakırköy Yeni Mahalle Camii yanında aracından indirdikten sonra, 2 arkadaşıyla olay yerine yeniden geldi. Bu kez arkadaşıyla araçtan inen Göçmen, bagajından ne olduğu tespit edilemeyen, pense ya da demir, bir cisim alarak müşteki Z. M. D.'ye doğru yürüdü. Elindeki cisimle Z.M.D.'nin başına vurarak, yaraladı. Bunun üzerine bölgede arbede yaşandı. Soner Çoban ve Abdulkerim Kapan, Göçmen'in kalabalığın içinden alarak araca doğru getirdikleri sırada polis olaya müdahale etti. Polis Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek, Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü."

İddianamede Görkem Sertaç Göçmen hakkında 'Mala zarar verme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Yaralama' ve 'Basit yaralama' suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.