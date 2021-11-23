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Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:44 Son Güncelleme: 23.11.2021 10:02

Yayaların yol kavgası kanlı bitti

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Yayaların yol kavgası kanlı bitti

Adana’da yolun karşısına geçmek isteyen yayalar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 41 yaşındaki Halil Aslan’ı darp edip bıçaklayan iki zanlı tutuklandı.

Adana'da yolun karşısına geçmek için önündeki araçların ilerlemesini bekleyen 41 yaşındaki Halil Aslan'a; "Hadi yürü artık, seni mi bekleyeceğiz?" diye tepki gösteren, Ali Şahin K. ve Murat P. Arasında kavga çıktı. Ali Şahin K., Halil Aslan'ı 3 yerinden bıçakladı. Aslan kanlar içinde yerde kaldı; bunu gören mahalle sakinleri zanlılara saldırıp linç etmek istedi. Murat P., tabancasını çıkartıp havaya ateş ettikten sonra arkadaşıyla birlikte kaçtı. Polis, tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı. Hastanede tedavi altına alınan Halil Aslan'ın hayati tehlikesi sürüyor.

"SENİ Mİ BEKLEYECEĞİZ?"
Olay, 18 Kasım'da merkez ilçe Seyhan'a bağlı Mestanzade Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Emin Ağa Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen Halil Aslan, önünde duran araç sürücülerine tepki gösterip, çabuk olmalarını söyledi. Yolun kenarında duran Aslan'ın arkasından gelen Ali Şahin K. (21) ve Murat P.'de (22) ona; "Hadi yürü artık, seni mi bekleyeceğiz?" diye çıkıştı.

3 YERİNDEN BIÇAKLADI
Halil Aslan da karşılık verince taraflar arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ali Şahin K., cebinden çıkarttığı bıçakla Aslan'ı kolundan, bacağından ve sırtından yaraladı. Aslan, kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar da duruma tepki gösterip, 2 saldırgana saldırdı. Bunun üzerine Murat P.'de yanında taşıdığı tabancayla havaya ateş etti. Grup dağılırken, zanlılar da hızla olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Ambulansla hastaneye kaldırılan Halil Aslan'ın ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin de devem ettiği öğrenildi. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali Şahin K. ve Murat P.'yi kısa sürede yakaladı. Ali Şahin K., emniyetteki sorgusunda; "Bana küfür edince çılgına döndüm. Bir anlık öfkemin kurbanı oldum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen her iki zanlı da tutuklandı.

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Yayaların yol kavgası kanlı bitti
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