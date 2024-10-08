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Giriş Tarihi: 8.10.2024 14:40 Son Güncelleme: 8.10.2024 14:59

Yayaya çarpan motokurye hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosiklet sürücüsü Ümit Becerik hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Derya Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yayaya çarpan motokurye hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Ümit Becerik, yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Ö.'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralı Derya Ö.'yü ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırırken yola savrulan sürücü Ümit Becerik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin soruşturma başlattığı kazada ölen 1 çocuk babası kurye Ümit Becerik'in cenazesi İstinye Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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Yayaya çarpan motokurye hayatını kaybetti
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