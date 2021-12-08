Haberler Yaşam Haberleri Yayaya yol vermeme ve yaya geçidi cezası 2021 ücreti ne kadar? Yaya geçidi cezası nasıl kesilir?
Giriş Tarihi: 8.12.2021 11:52 Son Güncelleme: 8.12.2021 11:53

Yayaya yol vermeme ve yaya geçidi cezası 2021 ücreti ne kadar? Yaya geçidi cezası nasıl kesilir?

Yayaya yol vermeme ve yaya geçidi cezası 2021 ücreti ne kadar? Yaya geçidi cezası nasıl kesilir?

Yaya geçidi ihlali, sürücülerin sürekli yaptığı ve aslında cezai işleme tabii olan bir hak ihlalidir. Bu ihlal trafik işaretleri ya da levhalarıyla belirlenmiş kavşakların giriş ve çıkışlarına yaklaşıldığı zaman aracın hızını düşürmeme sonucunda yaya geçidinden hızlı bir şekilde geçmeleri olarak tanımlanmaktadır. Peki yayaya yol vermeme ve yaya geçidi cezası ne kadar? Yaya geçidi cezası nasıl kesilir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda açıkça yazıldığı üzere araç sürücüleri, yaya geçidi bulunan her alanda ilk geçiş hakkını daima yayaya tanımak zorundadır. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. Maddesinde "sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhaları ile belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" şeklinde yayanın öncelik hakkının olduğu açıklanmıştır.

YAYAYA YOL VERMEME CEZASI

Yayaya yol vermemek hem bir hak ihlalidir hem de cezai işleme tabii tutulan bir kural ihlalidir. Yaya geçidi cezası ne kadar sorusunun yanıtı ise 2021 yıllı için 652 Türk Lirası olarak belirlenmşitir.

Kesilen cezalar ilk 15 gün içerisinde ödenirse indirime tabii tutulmaktadır. 15 gün içerisinde ödenmeyen cezalarda herhangi bir indirim uygulanmamaktadır. Geciken cezalarda ise geciken ay başına %5 gecikme faizi uygulanır.

YAYA GEÇİDİ CEZASI NASIL KESİLİR?

Yaya geçidi cezaları, ihlalin kameralar ile tespit edilmesi, şikayetler ya da bir trafik polisinin görmesi ile kesilmektedir.

YAYA GEÇİDİ CEZASI İTİRAZ

Trafik cezalarına itiraz edebilmek için gereken evrakları tamamlamanız gerekmektedir. Daha sonra bu karar mahkemeye taşınacaktır. Eğer mahkemede suçsuz bulunursanız bir ücret alınmayacaktır ancak suçlu bulunursanız mahkemenin masrafları tarafınızdan karşılanacaktır.

Bu işlemin yanında bir de dilekçe hazırlamanız gereklidir. Sulh Ceza Mahkemesi'ne yazdığınız bir dilekçe yardımıyla yaya geçidi cezanıza itiraz edebilirsiniz.

YAYA GEÇİDİNE PARK CEZASI

Karayolları Trafik Kanunu'nun 61/1 – c maddesi, yaya geçidine park etme cezası olarak geçmektedir.

Yaya geçidine park cezası 2021 yılında 144 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

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Yayaya yol vermeme ve yaya geçidi cezası 2021 ücreti ne kadar? Yaya geçidi cezası nasıl kesilir?
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