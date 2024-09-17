Yayla dönüşü kazada hayatını kaybetti: Birkaç yıl önce de oğullarını aynı yerde kaybetmişler!

Olay Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. Ovacık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yayladan ilçe merkezindeki evlerine dönen 84 yaşındaki Halit Güvercin idaresindeki pikap kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta yolcu olarak bulunan 78 yaşındaki Nazize Güvercin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



'OĞULLARINI DA AYNI YERDE KAYBETMİŞLER'

Kazayı ağır yaralı olarak atlatan araç sürücüsü Halit Güvercin, 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazize Güvercin'in cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Güvercin çiftinin oğulları 50 yaşındaki Mehmet Güvercin'in 2019 yılında yayladan dönerken dere yatağına düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.