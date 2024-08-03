Yayla şenliğinden dönen kadına yorgun mermi isabet etti

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Güvende Yaylası'nda dün gece saatlerinde Elceğiz Köyü'nde ikamet eden ve Güvende Yayla Şenlikleri için yaylaya gelen 50 yaşındaki Emine Bulut, 4 yaşındaki kızı Azra Bulut ile birlikte yayladaki evine yürüdüğü sırada sol koluna yorgun mermi isabet etti. Merminin sol kolundaki atardamara isabet etmesi sonucu Emine Bulut, kanlar içinde yere yığıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri Bulut'a ilk müdahaleyi yaptı. Çok fazla kan kaybeden Emine Bulut, önce Kürtün Devlet Hastanesi'ne, ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Emine Bulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri, yorgun merminin kim tarafından ateşlendiğini tespit etmek için çalışma başlattı.