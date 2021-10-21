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Giriş Tarihi: 21.10.2021 07:29

Yaylada bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

DHA
Yaylada bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde İbrahim Altay (70), yaylada  bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Akşam saatlerinde vatandaşlar yayla çevresinde İbrahim Altay'ı yerde hareketsiz buldu.

Olay, akşam saatlerinde Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesi Büyük Yaylası'nda yaşandı. Evli ve 4 çocuk babası sabah İbrahim Altay, beldeden çıkıp yayladeki evine gitti. Akşam saatlerinde vatandaşlar yayla çevresinde İbrahim Altay'ı yerde hareketsiz buldu.

Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vucudunun bir çok bölgesinde bıçak yaraları bulunan Altay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Altay'ın cesedi otopsi için Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yaylada bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
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