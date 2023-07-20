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Giriş Tarihi: 21.7.2023

Yaylada soba çıtırtısı

Yaylada soba çıtırtısı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, şehrin sıcağından kaçıp 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası'nda aynı anda sis, yağmur ve güneş yaşanırken, gündüz 10 ila 15 derece olan sıcaklık gece 7-8 dereceye düşüyor. Sıcak ve nem nedeniyle yaylada yaşayan vatandaşlar geceleri soba ile ısınıyor. Yaylada kalan Ayşe Gedikli (46) "Şehirde hava çok sıcak. Burada sıcak yok. Yağmur ve sis oluyor. Akşamları ise soba yakıyoruz" derken, Gülseren Seyis (36), "Şehirdekiler sıcaktan kavrulurken, biz burada üşüyoruz" diye konuştu.

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Yaylada soba çıtırtısı
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