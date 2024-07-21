Yayladan çıkan şampiyon

Muş Spor Lisesi öğrencisi Elif Çelik (15), geçen yıl Bursa'da yapılan U-6 kızlar kategorisinde, 1500 metreyi 4 dakika 47 saniyede koşarak şampiyon oldu. Muş'un Kırköy beldesinde yaşayan şampiyon atlet, hayvancılıkla uğraşan ailesine destek için hem yayladaki hayvanlara berivanlık (süt sağımı) yapıyor hem de annesine işlerinde yardımcı oluyor. Annesiyle birlikte her sabah ve akşam olmak üzere iki defa yaya olarak yaylaya gidip yaklaşık 100 koyunun sağımını yapan Çelik, ardından ise yayla yolu boyunca koşuyor. Aynı zamanda Fenerbahçe atletizm takımı sporcusu olduğunu anımsatan Çelik, "Antrenmanlarıma 1500 rakımda yaylada devam ediyorum. Bol oksijenli bir ortamda spor yapıyorum. Hayvan sağımı yanında yayla evindeki temizlikten bulaşık yıkamaya kadar birçok işi de yapıyorum. Tek amacım milli takıma girerek Balkan ve Avrupa şampiyonu olmak" dedi. Şampiyon atletin babası Zeki Çelik ise en büyük arzusunun, kızının milli sporcu olarak Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırmak olduğunu söyledi.